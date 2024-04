Ela acusa ex de tentar matá-la com overdose de paracetamol

A relação se desenvolveu de forma rápida e, em pouco meses, Cristiano, que disse para ela que morava em São Paulo (acontece que ele é dono de uma clínica no RJ há 19 anos), se mudou para o apartamento de Natacha, no Rio de Janeiro. Os dois firmaram uma união estável —apesar de o homem ser legalmente casado— e a bancária começou a fazer tratamento para engravidar.

A mulher sabia que o companheiro tinha uma suposta ex-mulher —só que ele não estava separado—, mas não sabia que ele tinha filhos.

Segundo Natacha, Cristiano a convenceu a deixar o trabalho no banco para que pudessem empreender juntos no ramo da moda, inclusive alegando que a suposta ex-mulher tinha tomado a clínica dele, por isso a vontade de empreender com a bancária. "Estava mergulhando no futuro que sonhava. Acreditava que ia ganhar muito dinheiro com uma pessoa que amava", conta.

Mas o sonho acabou virando um pesadelo para a bancária. No dia 3 de dezembro de 2023, ela foi internada no Hospital Rios D'Or por overdose de paracetamol. "Quando acordei, 4 dias depois, sem entender nada, foi que a equipe médica disse o que aconteceu e não tive dúvidas de que Cristiano tentou me envenenar", alega.

Imagem: Arquivo pessoal

Suposta tentativa de envenenamento

No dia em que foi parar no hospital, Natacha se recorda de ter tido uma noite romântica em um quiosque na região sul carioca com o até então noivo. Aquele encontro foi uma tentativa de reconciliação, pois haviam brigado anteriormente.