Ela se vestiu como menino por 10 anos para driblar machismo no Afeganistão

Minha história começa aos quatro anos de idade, quando sofri um evento traumático que mudou o rumo da minha vida. Não me lembro o dia exato em que isso aconteceu. Mas sei que era um dia como outro qualquer nas ruas de Kunduz, no norte do Afeganistão. Estava brincando quando um homem desconhecido se aproximou.

Ele me violentou três vezes. Primeiro, apalpou meu peito em busca de "sinais de feminilidade". Depois, me agrediu no rosto com tamanha violência que me fez cair no chão. Por fim, me ameaçou. Disse que se não usasse o véu islâmico, o próximo alvo seria meu pai.

Corri para casa aos prantos e contei à minha família o que acabara de acontecer. Meu pai, furioso, pegou uma tesoura e cortou meu cabelo na altura das orelhas. Depois, pediu à minha mãe que me vestisse como um menino. Assim eu vivi por quase uma década, até meus 13 anos.

Para ser sincera, ainda não sei avaliar se foi uma experiência boa ou ruim. Depois daquele dia, comecei a viver da mesma maneira que meus irmãos homens e conheci o mundo real. Fui exposta ao lado solar e sombrio da vida. Mas, o que quer que essa experiência tenha sido, ela me ensinou uma lição: não deixar que os outros me deem ordens ou ditem como devo viver.

Descobri na pele a diferença entre viver no corpo de um menino e de uma menina. Quando ainda era Nilofar, não podia sequer ficar perto dos meus primos homens ou conversar com eles. Não podia me comportar de certos jeitos perto dos homens da minha família. Já como Wahid —ou Zmaray, nome pelo qual meu pai me chamava— tudo era permitido.