Ela levou tiro por vingança de cafetina e ficou tetraplégica: 'É um luto'

Quando estava doente, ela me procurou diversas vezes para pedir perdão, mas recusei, até que um dia uma trans que morava com ela me ligou e disse 'ela não vai passar dessa semana', então conversei com ela, e a perdoei. Em seguida, ela faleceu. A partir do momento que liberei o perdão, as coisas melhoraram. Felizmente consegui fazer isso.

Paula no hospital, logo após levar um tiro Imagem: Arquivo pessoal

Faço reabilitação, e é para sempre, se não fizer fisioterapia os músculos atrofiam. Recuperei sutilmente o movimento dos braços, a respiração melhorou muito, mas não consigo ainda segurar uma colher, um copo. Tenho uma qualidade de vida boa dentro da minha condição. E se não tivesse acontecido isso? Acho que estaria no mercado do sexo ainda ou já estaria morta, porque é uma vida intensa em todos os sentidos.

Hoje tenho paz, antes não tinha, era viciada em sexo e dinheiro. Antes vivia com medo, ainda mais quando você trabalha na rua, você está vulnerável. Me considero uma sobrevivente, e quero chegar aos 60, 70 anos, estou me cuidando para isso.

Mesmo sendo PcD, me considero mais feliz hoje, só peço saúde, porque assim podemos fazer planos, e muita coisa boa ainda virá na minha vida."

Os riscos da aplicação de silicone industrial

A dermatologista Elisete Crocco, da Santa Casa de São Paulo, explica que o silicone industrial não tem indicação para aplicação em seres humanos, e por isso não há nenhuma segurança na sua interação com o tecido humano.