Escritora recorda tortura na ditadura: choques na vagina e afogamentos

Passei por afogamentos com capuz, que grudava na boca e no nariz. Era mandada para o pau de arara e ficava ali pendurada. Não sei quantas vezes isso aconteceu. Perdi totalmente a noção de tempo.

Uma noite saíram me arrastando e dizendo que iam me matar. Me jogaram num camburão e rodaram bastante. Pararam num certo ponto, me tiraram do veículo e falaram: 'Não vamos te matar, mas te colocar em uma solitária e espalhar para todos que você morreu'. E assim fizeram. Fiquei em uma cela isolada não sei quantos dias. Mas não entreguei ninguém.

Então, um dia, me liberaram para a prisão feminina, no convento do Bom Pastor. Quando cheguei, as pessoas batiam palmas, alegres e não sabia o porquê. Era por eu estar viva, achavam que eu tinha morrido, mesmo. Ali não era mais torturada e fiquei no lugar até o julgamento, que aconteceu em 13 de dezembro de 1972. Eu e essa turma de estudantes que caiu comigo fomos todos absolvidos.

Voltei para a casa de meus pais, em Jaguaribe. Minha ideia era passar um ano com eles, depois ir para São Paulo e retomar os estudos.

Quando estava em Jaguaribe sempre ia a Fortaleza, onde encontrava os ex-companheiros, o pessoal que tinha sido preso e tentava voltar à vida normal. No fim de 1973, eles me falaram da morte de Ramirez, no Rio de Janeiro. Ele havia sido assassinado pela polícia. Estavam ele e mais três em uma praça, dentro de um Fusca, veio a polícia e os metralhou. Mas nunca se soube nada de concreto.