Cabelo ressecado e pontas duplas? Corte e protocolo simples podem te ajudar

O ressecamento e seus efeitos sobre os fios são normais, sobretudo depois algum tempo sem corte. As pontas dos cabelos, principalmente nos fios de comprimentos médio e longo, são uma parte da fibra que já recebe menos lubrificação natural. Unindo esse fator às agressões externas, como poluentes, radiações solares, excesso de procedimentos químicos e térmicos, temos uma dificuldade em repor a umidade e, consequentemente, o ressecamento.

Com a falta de corte, as pontas do cabelo vão ficando ralas. Isso acontece porque os fios vão perdendo nutrientes, principalmente quando expostos a procedimentos químicos. Com as pontas do cabelo mais secas, na hora de pentear, o pente ou a escova acaba tracionando e quebrando ainda mais os fios, colaborando para que o cenário seja de fios com cara de acabados.

E tem jeito?

Ter, tem. Mas em caso de ressecamento extremo, provocado por vários meses sem corte ou excesso de exposição a fatores irritantes, o ideal é cortar os fios para que o cabelo fique mais cheio e com mais movimento. Mas, se você ainda não se sente segura para enfrentar a tesoura, há produtos que ajudam a alinhar os fios, tirar o frizz e selar pontas duplas.