Estética regenerativa: conheça nova tendência para rejuvenescimento da pele

Segundo Mariana, a maneira de aplicação desse produto na pele (que é na forma de uma espécie de gel) se dá por meio da abertura de microaberturas na pele (que podem ser criadas com microagulhamento ou até mesmo laser) por onde ele é absorvido e chega até as células. Depois de absorvido, ele vai "dar informações" para as células produzirem colágeno, reparação etc.

2. NCTF (New Cellular Treatment Factor)

NCTF é um complexo injetável composto por uma combinação de mais de 50 ingredientes ativos, incluindo vitaminas, aminoácidos, minerais, coenzimas e ácido hialurônico. Esta fórmula exclusiva é projetada para nutrir, revitalizar e estimular a atividade celular da pele. "É uma espécie de coquetel de vitaminas para a pele", diz a dermatologista.

Quando injetado na pele, o NCTF promove a regeneração dos tecidos, estimula a produção de colágeno e elastina, melhora a hidratação e a firmeza da pele e combate os sinais visíveis de envelhecimento, como rugas e flacidez. É frequentemente usado em tratamentos de rejuvenescimento facial para restaurar a vitalidade.

Esse produto também pode ser associado à toxina botulínica e aplicado na região dos olhos para melhorar as rugas e aparência da pele, ou ainda aos biostimuladores de colágeno para fornecer os elementos básicos que a pele vai utilizar na produção do colágeno.

3. Profhilo Structura

Profhilo Structura é um tratamento inovador de bioestimulação que combina ácido hialurônico de baixo peso molecular com tecnologia de reticulação para proporcionar hidratação profunda e estimular a produção natural de colágeno e elastina na pele.