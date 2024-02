Seis táticas para você cuidar bem dos seus lábios no verão

É possível encontrar produtos em forma de bastão labial, que oferecem tanto proteção quanto hidratação.

Se você for curtir o mar ou a piscina, vale a mesma recomendação do filtro solar na pele: fazer a reaplicação a cada duas horas. E depois do mergulho sempre enxágue os lábios com água doce e potável. "Isso diminuirá a ação do sal e do cloro e, consequentemente, o ressecamento da pele fina da região", explica Brito.

3. Evite umedecer os lábios com saliva

Uma prática comum é recorrer à saliva para aliviar a sensação de secura nos lábios —hábito que prejudica ainda mais o quadro devido ao pH ácido da saliva.

A solução mais eficaz é aplicar um bálsamo ou creme específico para hidratar a região.

Produtos esfoliantes para lábios não são muito necessários, mas, caso decida usá-los, cuide para não ferir a pele nem deixá-la muito sensível.