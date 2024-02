Cosméticos feitos com casca e semente de uva: conheça o upcycling beauty

"Minha produção é pequena e tenho uma margem menor. Abrimos mão dela para levar ao consumidor com um bom preço. importante é conseguirmos entregar o produto dentro do propósito da circularidade", explica Koff.

Por conta dessa ligação com a uva, essa busca por insumos chegou às vinícolas. Um dos insumos utilizados para a produção das bath bubble, sais de banho efervescentes, são os cristais que se formam durante a produção do vinho. Esse material fica colado na parede dos tonéis onde a bebida é armazenada e é responsável pela efervescência do produto.

Com planos de construir uma fábrica, Koff quer ampliar ainda mais essa busca por insumos. "A ideia é que tudo que for vegetal e sobrar de um processo possa ser utilizado no mundo cosmético, seja como ativo ou recipiente", explica Koff.

*A jornalista viajou a convite da Ziel.