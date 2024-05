Sem pelos: depilação a laser é eficiente, mas pode ter efeito colateral

Sensação física

Na hora do contato do laser com a pele, o que se sente é uma leve queimação. À medida em que se aumenta a potência do laser, o tratamento fica mais dolorido, gerando um desconforto, parecido com o que acontece com a cera quente e fria. No entanto, os melhores equipamentos para depilação são os mais dolorosos.

Para se obter uma depilação eficaz, a raiz do pelo precisa ser aquecida a uma temperatura mínima de 60ºC e isso pode causar dor.

No período pós-procedimento normalmente não há dor, mas é comum a pele ficar vermelha e em alguns casos, irritada, principalmente nas pessoas mais sensíveis. Mas essa sensação desaparece depois de algumas horas e pode ser amenizada com a aplicação de água termal e cremes à base de corticoides ou calamina na região tratada, para acalmar.

Longe do sol

A melanina das peles bronzeadas atrai a luz do laser e isso pode prejudicar o processo natural, em que a energia atinge pontualmente a raiz do pelo, comprometendo o sucesso do tratamento e provocando manchas. Por isso, o ideal é não se expor ao sol duas semanas antes da sessão e até três semanas depois, pois o sol é extremamente prejudicial para a cicatrização da pele.