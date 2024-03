Pomposo, sim! Aprenda o 'Texan Hair', penteado trend de Beyoncé e Miley

Lave e condicione suavemente os fios; Com os cabelos ainda úmidos, use um mousse potente desde a raiz até as pontas para dar textura ao fio; Prenda as mechas com rolos/bobs grandes; Quando o cabelo estiver bem seco --seja ao natural ou com a ajuda de um secador--, basta soltar os rolos e ajustar as ondas com as mãos; Para finalizar, não economize no spray fixador, que vai ajudar a manter o volume do penteado.

Dicas para o pós

O segredo do "Texan Hair" é o volume. Logo, não dá para economizar mesmo no mousse e no spray fixador. E, depois de usar o penteado, Adno Moreira ainda dá duas orientações para cuidar do cabelo.

Use algum finalizador leve e sem fixação, como um xampu a seco, para ajudar a soltar o cabelo e desembaraçar com mais facilidade. Sempre use uma escova macia para não danificar os fios, do estilo Wetbrush.