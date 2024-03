'Dizem que pastora não existe': mulheres podem liderar igrejas evangélicas?

Igreja Batista: Os batistas no Brasil são divididos em várias convenções. As duas maiores são a CBB (Convenção Batista Brasileira) e a CBN (Convenção Batista Nacional). O primeiro grupo, segundo pastores da denominação ouvidos pela reportagem, aceita a ordenação feminina ao ofício pastoral, mas as igrejas locais e as subseções estaduais da convenção e das ordens de pastores têm autonomia para essa decisão. Para algumas ordens de pastores batistas de nível estadual, a ordenação é aceita e, para outras regiões, isso não ocorre. Já na CBN, de acordo com nota enviada à reportagem, as mulheres podem ser ordenadas pastoras pela igreja local, mas não farão parte da Ordem de Ministros Batistas Nacionais —as igrejas locais continuam filiadas à convenção.

Igreja Presbiteriana do Brasil: A instituição não respondeu formalmente, mas pastores ligados à igreja explicam que a IPB não reconhece o pastorado feminino.

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil: conforme explica Sérgio Gini, a IPI entende que o exercício do presbiterato regente (presbíteros) e presbiterato docente (pastores) pode ser exercido por homens e mulheres que comprovarem sua vocação perante as suas igrejas (comunidades locais) e o presbitério. A denominação afirma ter posição bíblica e teológica no sentido do igualitarismo.

Igreja Metodista do Brasil: segundo a bispa Hideíde Torres, mulheres são ordenadas pastoras desde 1973. Duas mulheres já fizeram parte do episcopado da igreja e, no atual mandato dos bispos e bispas, há apenas uma mulher. No total, há no país 1516 pessoas no exercício de função pastoral da denominação —347 são mulheres.

Igreja Anglicana no Brasil: não respondeu formalmente, mas sacerdotes vinculados à denominação explicaram que apesar de no passado ter havido resistência sobre o tema, atualmente a denominação tem políticas que permitem a ordenação de mulheres para o diaconato e presbiterato. No Brasil, a primeira ordenação de uma mulher para a função pastoral aconteceu em 1985.

Igreja Evangélica Luterana do Brasil: não ordena mulheres ao ministério pastoral. A conclusão de documento oficial da IELB, enviado à reportagem, sobre o tema é de que "a mulher não deve ensinar no culto público da igreja ou, dito em outras palavras, não deve atuar como aquela que lidera o ensino da congregação, no ministério da palavra".