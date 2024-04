Machismo no trabalho faz as próprias mulheres rejeitarem uma chefe mulher

Mas aí vem a rejeição: levantamento sobre igualdade de gênero elaborado pela Ipsos aponta que 27% (quase um terço) dos brasileiros se sentem desconfortáveis quando a chefe é uma mulher.

Pelo mundo, a conclusão é a mesma. Índice de Liderança de Reykjavik, a primeira pesquisa mundial sobre a percepção da sociedade em relação a líderes, destaca que tanto homens quanto mulheres demonstram preconceito contra mulheres em cargos de poder.

No último relatório, lançado em 2023, houve uma queda de 7% no índice de pessoas que se sentem "muito confortáveis" com uma figura feminina sendo CEO de uma grande empresa, com a porcentagem caindo de 54% para 47%.

O documento reflete as opiniões de mais de 14 mil pessoas com idades entre 18 e 65 anos, nos países do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos da América), bem como Austrália, Islândia, Indonésia, Polônia, Singapura, Espanha e Tailândia.

Outro estudo brasileiro bem recente, o Elas sobre elas, realizado pela MindMiners com 1.000 mulheres, corrobora os dados:

73% já foram questionadas se tinham filhos em entrevistas emprego;