Desigualdade salarial sobe: mulheres recebem 20,9% a menos do que os homens

Mais mulheres no mercado de trabalho. Análise mostra expansão da presença feminina em relação ao semestre passado: eram 7.207.472 vínculos contra 7.726.558 contratos atuais.

Igualdade salarial representaria R$ 95 bilhões injetados na economia. Entre 2015 e 2024, o volume dos ganhos femininos saltou de 35,7% para somente 37,4%, enquanto mais de 6 milhões de mulheres entraram para o mercado de trabalho no período. A baixa variação da renda é uma consequência da desigualdade salarial, segundo Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, citou a necessidade de mudanças na sociedade na busca por remunerações igualitárias.

A desigualdade salarial entre mulheres e homens persiste porque é necessário que haja mudanças estruturais em nossa sociedade, desde a responsabilidade das mulheres pelo trabalho do cuidado à mentalidade de cada empresa, que precisa entender que ela só irá ganhar tendo mais mulheres compondo sua força de trabalho, e com salários maiores. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, em nota à imprensa

Mulheres recebem menos do que os homens nos cinco setores analisados pelo relatório. Em serviços administrativos, elas ganham 79,8% do que é pago aos homens na mesma função. Diretoras e gerentes ganham 73,2% do salário dos homens, e mulheres com nível superior recebem 68,5% do valor pago aos colegas. O cenário é o mesmo para técnicas de nível médio (66,9%) e trabalhadoras em atividades operacionais (66,6%).

Distrito Federal tem a maior média salarial. São R$ 5.656,33, contra R$ 6.282,81 recebidos pelos homens. São Paulo é o estado com o maior salário entre as mulheres: R$ 4.516,92. Homens ganham R$ 5.803,67, em comparação.

Relatório ouve empresas com mais de cem funcionários. Participaram desta edição 53.014 estabelecimentos, com mais de 19 milhões de vínculos disponíveis para a análise.