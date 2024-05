O que pecados capitais têm a ver com mulheres nunca se sentirem suficientes

Em conversa com a reportagem, Loehnen explicou a analogia que fez com os pecados capitais e as cobranças às mulheres.

Preguiça: "Nunca podemos nos sentir cansadas, mesmo com jornadas duplas ou triplas"

"Existe essa ideia de que a mulher tem que estar à serviço dos outros, nunca focada apenas nas suas necessidades", diz Loehnen. Jornada dupla (emprego + cuidados com a casa) associada à criação dos filhos comumente se torna uma obrigação da mulher. E com tanta tarefa, não há tempo para o cansaço.

Um estudo feito pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mostrou que 38 milhões de lares brasileiros são mantidos por rendas femininas —mais da metade do total do país.

Se separarmos por raça, por exemplo, a dependência dos salários das mulheres fica ainda mais evidente: 56% das mulheres negras lideram seus lares financeiramente.

"Poucas famílias conseguem viver apenas com um salário. Mas ao tomar a decisão de trabalhar é como se as mulheres abrissem mão de cuidar de suas famílias. Elas sabem que precisam, mas têm que evitar que filhos e trabalhos domésticos sofram com essa escolha", explica Loehnen.