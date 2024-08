Neon Cunha: 'O que falta para mover o parlamento diante da transfobia?'

AZ: Como você avalia o primeiro mandato das duas deputadas federais trans?

NC: Estes mandatos são conquistas das articulações de movimentos sociais, militantes e ativistas que estão aí desde muito tempo. Acompanho essas transformações desde os anos 80, inclusive com candidaturas de pessoas trans e travestis na retomada da democracia e com as primeiras eleições diretas em novembro de 1989. Tanto Erika Hilton quanto Duda Salabert têm trazido debates de alta qualidade. A estratégia pedagógica tem funcionado para sensibilizar a população, considerando que nenhuma das duas se valem de megaestruturas, tanto em recursos humanos quanto financeiros. Para além da visibilidade, destaco a qualidade do trabalho de ambas, acusadas de lacração. Mas, diante de tanto comportamento imaturo e irresponsável, elas têm de fato sensibilizado uma grande parcela da população para essa resistência, o que, a meu ver, tem funcionado muito bem.

AZ: Com a atual composição do Congresso, a mais conservadora desde a redemocratização, existe abertura para diálogo com os movimentos LGBTQIAPN+?

NC: Nunca imaginei um momento como esse, nem na Ditadura. Esse Congresso é a maior denúncia de como a educação no Brasil foi subestimada, anulada, e de como os privilégios ainda são frutos de uma política com bases coloniais. A capitania hereditária ainda negocia cargos, onde partidos se renomeiam para ter um verniz novo em molduras podres. Nunca imaginei que a fé seria uma negociação política com bases explicitamente capitalistas. Por outro lado, é emocionante o quanto a diversidade tão atacada continua nas bases lutando e defendendo a Democracia por meio do diálogo. Talvez essa seja uma das nações mais civilizadas, onde os oprimidos não revidam ódio com ódio. Sim, ainda estamos abertas ao diálogo. Essa pergunta deveria ser feita a eles e não a nós.

AZ: Quais desafios da população LGBTQIAPN+ que precisam estar no radar dos congressistas nos próximos anos?

NC: Defesa e garantia dos direitos constitucionais. Uma vez que somos minoria e com poucos aliados, fica inviável criar uma lei como a de enfrentamento ao racismo [o Estatuto de Igualdade Racial, Lei 12.288/2010], ou mesmo a Maria da Penha [Lei 11.340/2006]. Lembrando que esta surge quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que levou aproximadamente 20 anos. Tendo em vista as inúmeras mortes brutais de pessoas trans e pouco avanços nessa discussão, questiono: o que falta para sensibilizar o atual parlamento para a criação de uma legislação específica?

AZ: Como essa atuação do Congresso se reflete nas assembleias legislativas?

NC: De forma objetiva, impulsionando financeiramente, politicamente e na difusão das pautas relevantes para determinados grupos. Basta uma olhada em uma foto desse Congresso para vermos o quanto não reflete a população brasileira em sua diversidade. A pauta LGBTQIAPN+ está além da discussão sobre identidade de gênero ou orientação sexual. Está na intersecção de classe e raça, está nos estigmas que criam exclusões e desumanizações cruéis.

Matéria publicada originalmente em AzMina