Ignoradas e desrespeitadas, mulheres sofrem no mundo dos jogos eletrônicos

"A ideia é prevenir, porque em tudo relacionado a atos sexistas ainda há trabalho a ser feito na prevenção e na conscientização", acrescenta uma gerente de assédio de um grande estúdio francês, que preferiu manter o anonimato.

"A ponta do iceberg"

A responsável afirma que foi solicitada somente "4 ou 5 vezes" em um ano, exclusivamente por atos sexistas, mas estima que "isso é a ponta do iceberg muito maior", já que muitas mulheres não se atrevem a se manifestar, em um setor que segue sendo predominantemente masculino.

O setor emprega mais de 110.000 pessoas na Europa, 105.000 nos Estados Unidos e 35.000 no Canadá, segundo a Federação Europeia de Desenvolvedores de Videogames e as associações americana e canadense de software de entretenimento.

As mulheres representam 25% do pessoal dos estúdios, segundo números da associação Women in Games, enquanto em 2023 representava quase a metade dos jogadores no mundo, de acordo com a consultoria especializada Newzoo.

"Houve melhoras", diz Morgane Falaize, presidente da Women in Games na França, já que as mulheres eram apenas 15% em 2018 frente a 24% no mercado francês.