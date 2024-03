Mulheres nas forças armadas: por que o Exército ainda é reduto masculino?

A linha de combate só se tornou possível a partir do Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico Imagem: Agência Verde-Oliva/Exército Brasileiro

No ano passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) moveu três ações no STF que buscam possibilitar o acesso de mulheres a todas as carreiras militares, defendendo que 100% das vagas disponíveis nos concursos de recrutamento sejam disputadas sem distinção de sexo. Em resposta, o exército alegou que "a fisiologia feminina pode comprometer o desempenho militar em operações de combate, dependendo do ambiente operacional". Em janeiro deste ano, a Advocacia-Geral da União (AGU) se posicionou contra as ações e favorável às atuais restrições, corroborando o argumento do Exército.

Para muitos, mulheres e combate são coisas incompatíveis. A principal crença é de que uma menor força física comprometeria o desempenho das atividades no front. Além disso, concepções equivocadas da biologia do corpo feminino aliadas a estereótipos de gênero compõe barreiras sociais para mulheres na área. Será que o argumento da fisiologia inadequada se sustenta?

A questão da força e o treinamento operacional

Os testes de aptidão física realizados regularmente no exército tem índices diferentes entre homens e mulheres. É o que explica o diretor do Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, tenente-coronel Hélio Gonçalves Chagas de Macedo. "Em algumas atividades como corrida, natação, levantamento de peso, percebemos que existe uma diferença entre o homem e a mulher. Na parte cardiorrespiratória é calculado que a mulher pode chegar a 80% do que o homem executa".

No entanto, o diretor reforça que esses são dados padrão que nem sempre refletem a realidade e que podem variar de acordo com cada demanda.