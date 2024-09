'Cenas bárbaras': mulher descobre que era dopada pelo marido para ser estuprada por outros

Este caso, que horrorizou a França, foi revelado por acaso quando seu marido Dominique Pelicot, de 71 anos, foi preso em 2020 filmando por baixo das saias de clientes de um shopping center.

Os investigadores encontraram em seu computador e em pen drives milhares de fotos e vídeos da vítima, visivelmente inconsciente, enquanto dezenas de estranhos a estupravam.

"Meu mundo está desabando, tudo está desabando, tudo que construí durante 50 anos", disse Gisèle Pelicot, lembrando o momento em que a polícia lhe mostrou algumas fotos no dia 2 de novembro de 2020.

Na imagem, "estou inerte, na minha cama e estão me estuprando. São cenas bárbaras", relatou aos cinco magistrados sobre os estupros organizados pelo pai de seus filhos.

Nesse dia, a vítima se recusou a ver as filmagens encontradas pelos investigadores dos cerca de 200 estupros sofridos, primeiro na região de Paris e depois em Mazan, no sul de França, até 2020.

"Me tratam como uma boneca de pano (...). Eu me pergunto como aguentei", disse ela, que acrescentou que foi "sacrificada no altar do vício".