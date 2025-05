Influenciadora é agredida pela avó da filha enquanto é imobilizada pelo ex

Ela postou um compilado de fotos das lesões sofridas na região da cabeça, tórax e pés nas redes sociais. "Nenhum dos dois tem um arranhão se quer. Tenho o porteiro, o moço da limpeza e a Claudinha (funcionária) de testemunha."

Vanessa Cunha mostra lesões no corpo após agressão da ex-sogra Imagem: Divulgação/@vavacunhaa

Vanessa Cunha registrou boletim de ocorrência contra o ex e sua mãe em uma das Delegacias da Mulher de São Paulo. Ela também foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito e pediu uma medida protetiva contra seus ex-familiares.

Oi, gente. Tá tudo certo, tudo bem. Acabei de sair da delegacia e já registrei o B.O com as provas que eu tenho. A própria delegada impôs um monte de inflações mesmo e estou indo fazer o corpo de delito pra eu conseguir uma medida contra os dois. Tá tudo certo, gente. Estou em paz. Ele não tem versão nenhuma pra falar e eu tenho provas. Hora nenhuma encostei a mão deles. Dá para ver no vídeo e não preciso falar nada.

Vanessa Cunha

A influenciadora digital ainda publicou uma série de vídeo explicando que a agressão ocorreu após ela pedir ao porteiro de seu prédio para não deixar o ex e sua mãe saírem do local com a criança. "Eu tenho um áudio dela falando que queria arregaçar a minha cara e vai arregaçar mais... Eu deixei eles verem ela depois de muito tempo que eles nem procuravam saber dela. Eles procuraram pedindo [pra ver] e falei: 'tudo bem. Só não quero ver vocês. Vão ficar lá embaixo com a Claudinha na portaria'. Aí, cheguei, precisei da Claudinha e ela não estava me atendendo. Eu cheguei lá e falei: 'Claudinha, vamos subir lá que preciso de você'. Aí, eu cheguei no porteiro e falei: 'Nilson, tá proibido os dois saírem com ela do portão pra fora'. Quando eu falei, ele começou a gritar 'quem você pensa que é, sua filha da pu**, sua vagabun**'".