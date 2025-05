'Nao tenho responsabilidade', diz Elba sobre ONG antiaborto abandonar menor

Reportagem detalha o caso de uma menina, vítima de estupro, que teria sofrido pressão e enfrentado ação judicial para impedir acesso a um aborto legal. A defesa da adolescente suspeita que a ONG, que envolve advogados e outros agentes, possa ter auxiliado na ação que resultou na negativa do procedimento.

De acordo com a publicação, a cantora aparece na certidão de Registro Civil da Rede Colaborativa como "presidente de honra" e é citada no texto por apoiar campanhas antiaborto e realizar shows em eventos da entidade. A entidade é descrita como uma associação privada formada por médicos, militares, religiosos, com forte atuação política e religiosa contra o aborto legal, e articulação com políticos de extrema direita.

O que diz a ONG

Rede Colaborativa Brasil negou a informação por meio de nota publicada no Instagram. "Tal narrativa é inteiramente falsa e maliciosa, construída com o claro intuito de causar comoção pública negativa e induzir a opinião pública ao erro, por meio da desinformação".

ONG também ressaltou que vínculo de Elba Ramalho com a instituição é exclusivamente de honra, concedida em reconhecimento público por sua "expressiva trajetória na defesa da vida".