Para Áries, é liderança; para Leão, fama: o que é sucesso para cada signo?

O canceriano busca conciliar todos os aspectos da vida dele com o ambiente familiar. A relação do signo com o sucesso vai estar sempre atrelada ao "cuidar". Quando Câncer alcança o que deseja, busca dividir a conquista com as pessoas mais próximas. E se elas têm saúde e sucesso, o nativo também terá, e ficará feliz.

Visibilidade, destaque e fama são sinônimos de sucesso para quem é de Leão. Quando o leonino faz algo, quer receber um feedback e, mais que isso, reconhecimento pelo esforço. Ter sucesso, para o nascido neste mês, é ser visto como o melhor de todos.

O trabalho é muito importante para quem nasce no mês de Virgem. Por isso, sucesso quer dizer se sentir bem dentro do ambiente profissional e, ao mesmo tempo, estar com boa saúde. Quando essas duas áreas da vida estão em harmonia, o virginiano sente que atingiu seu ápice.