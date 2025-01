Novos potenciais: as bombas astrológicas de janeiro, por Márcia Sensitiva

No trabalho, será um período em que você pensará mais em si, sem se preocupar com a aceitação social. Será possível construir sua vida com habilidade e sabedoria, refletindo sobre problemas do passado e o que fazer para não repeti-los.

No trabalho, você conquistará as coisas através de seu esforço pessoal. Já nas finanças, será possível tomar decisões de forma rápida e confiante, garantindo ganhos. A sua determinação e independência trazem uma postura responsável.

Você trabalhará com paciência e resistência para superar este período de mudanças. Use seu poder de persuasão para convencer a todos de que suas escolhas são as melhores opções para trazer bons lucros. Administre sua autoridade com sabedoria, sem se impor.