Drama queen: como os signos se comportam na hora da chantagem emocional?

Fazer draminha, choramingar, conseguir o que quer com chantagem emocional, não é perfil de todo mundo. Tal comportamento tem a ver com a personalidade e as características individuais, muitas das quais podem ser identificadas com ajuda da astrologia.

Por isso, Universa revela a seguir quem é da turma que se formou, fez mestrado e doutorado na disciplina "dramalhão" e merece o título de "drama queen".

Os mais dramáticos do zodíaco

O nativo de Áries não é muito do drama já que, para fazer uma grande cena dramática, é necessário pensar bastante sobre aquilo e entrar no personagem para que funcione. Só que o ariano jamais se permite perder tempo com isso - prefere falar que não gostou de algo e pronto. Tudo porque, para ele, qualquer coisa que aconteça precisa ser resolvida logo, para seguir a vida, sem empecilhos.