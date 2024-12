Márcia Sensitiva ensina banhos para mandar a zica para bem longe em 2025

De acordo com Márcia, há duas etapas: primeiro, um banho de sal grosso para o descarrego em si. Depois, deve ser feito o banho de energização, de acordo com o signo solar.

Como preparar

Para o banho inicial, de sal grosso, serão necessários: 2 litros de água em temperatura ambiente e 1 colher (sopa) de sal grosso. Basta misturar, mexendo bem. O segundo passo é preparar o banho de energização, que leva ervas maceradas ou gotas de essências relacionadas ao signo zodiacal.

A base inclui 2 litros de água em temperatura ambiente, na qual serão depositadas as ervas ou essências. No caso do uso de ervas, antes do banho, o líquido deve ser coado e as plantas, descartadas na natureza. Durante a preparação dos banhos, Márcia recomenda rezar o Salmo 66 em voz alta.

"Depois da ducha habitual, deve-se despejar os banhos do pescoço para baixo: primeiro, o banho de sal grosso e, depois, o banho de energização", diz Márcia. Não precisa tomar outra ducha ou se enxaguar antes de dormir e, na hora de ir para a cama, melhor usar roupas de cores claras.

Ervas e essências

A seguir, Márcia explica quais ervas ou essências devem ser usadas no preparo dos banhos por cada um dos signos