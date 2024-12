Romã, lentilha, nhoque e mais: 12 simpatias para ter dinheiro em 2025

O fim do ano é um período de confraternização, festa e descanso, mas também de planejamento e desejos para o ano que irá começar. Um dos pedidos mais comuns, claro, é dinheiro.

Tem gente que jura que simpatias podem atrair ou segurar a grana no bolso. Outros dizem não acreditar, mas preferem seguir a crendice, pelo sim, pelo não.

Confira algumas dessas superstições que muitos brasileiros praticam —seja durante o Réveillon, seja ao longo do ano (lembrando que algumas podem variar de acordo com a região do país).