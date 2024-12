Dúvidas para escolher o presente de Natal? Confira ideias para cada signo

Dono de um senso estético bem apurado, Touro tem muito de sensorial. Além disso, é o signo que mais valoriza o viver bem, ou seja, tudo o que fizer uma conexão com os prazeres da vida vai ser muito bem recebido pelo taurino. Vale desde presentes gastronômicos e etílicos - como cestas com várias comidinhas gostosas ou vinhos -, velas aromáticas, especiarias que estimulam os sentido até roupas bem aconchegantes, pantufas ou um day spa com direito a massagem.

Pela característica mental aguçada, o geminiano está sempre aberto às novidades, curioso por experimentar tudo de diferente que o mundo pode oferecer. É por essa razão que gosta tanto de viajar e ter contato com outras pessoas. Assim, livros sobre turismo ou biografias, itens tecnológicos recém-lançados, passeios diferentões (do bate-volta para a praia ao passeio de paraquedas), toda a gama de papelaria e experiências inusitadas (salto de paraquedas ou curso de mergulho) vão deixar o geminiano feliz.

O signo mais emocional do zodíaco tem ligação forte com os parentes e o próprio "lar, doce lar". Para o canceriano, presentes que incentivem a interação com a família, como jogos de tabuleiro, bem como livros de receitas com um quê matriarcal são certeiros. Da mesma forma, joias e bijuterias com pegada clássica (tipo um colar de pérolas) têm tudo a ver com quem nasce sob o signo. Itens que tragam aconchego para a casa também são bastante indicados.