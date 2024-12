Alerta poderoso para Libra, Escorpião e Sagitário nesta terça-feira, 10/12

Descubra os signos que recebem alertas poderosos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Sua mente estará cheia de ideias inovadoras! Aguarde soluções práticas e criativas para o dia a dia.

Dê atenção às emoções e busque equilíbrio. Os astros sugerem práticas que conectam corpo, mente e alma.

Aguarde leveza e entusiasmo para a vida amorosa. Solteiros podem viver romances divertidos; compromissos devem aproveitar a fase de alegria e conexão.