Crise amorosa intensa chega para 3 signos na segunda-feira, 25/11/2024

Leia as previsões astrológicas a seguir, de acordo com a astróloga Titi Vidal.

Não é o melhor momento para entrar naquela DR. O clima é de mais dificuldade na comunicação e muitas pontas podem continuar soltas. Talvez até piore o que já estava confuso. É melhor esperar por um momento mais oportuno para as conversas difíceis.

Nas relações pessoais, pode ser importante retomar diálogos, resolver pendências e fortalecer laços. Evite a impulsividade e aproveite este período para refinar suas ideias antes de seguir em frente.

Assuntos do passado podem reaparecer e será importante lidar com eles com sabedoria. Não relute com a necessidade de se voltar mais para dentro, muita força tende a surgir nesses momentos de autoconexão.