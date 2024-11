Boa fase para estruturar laços emocionais; veja a previsão do seu signo

Quem busca durabilidade nos relacionamentos ou parcerias profissionais encontrará uma fase oportuna para estruturar esses laços. O que for superficial tende a perder espaço.

Já nos dias 12 e 13, a tensão entre Mercúrio e Saturno sugere cautela na comunicação. As conversas podem se tornar difíceis, com mal-entendidos ou críticas mais duras do que o necessário. Durante esses dias, é importante medir as palavras e ter paciência, tanto ao expressar ideias quanto ao recebê-las.

São dias em que vale organizar bem as demandas mentais para não sobrecarregar a mente ou acabar se prendendo a visões mais pessimistas.

Lua cheia no céu

No dia 15, a Lua cheia em Touro chega com promessas de estabilidade e segurança. Será o momento de colher os frutos do que foi plantado ao longo das últimas semanas. No entanto, como a Lua estará em contato direto com Urano, aguarde surpresas e mudanças inesperadas que podem abalar resultados que pareciam sólidos.