Traição inesperada chega 3 signos na próxima semana, profetizam anjos

Os movimentos de Vênus e Saturno ressaltam a importância de limites e autenticidade nas relações, enquanto Mercúrio e Urano desafiam a comunicação. Para muitos, esta fase pode revelar segredos ou trazer à tona aspectos que estavam sendo evitados.

É um momento de perceber quais vínculos merecem ser fortalecidos e quais, talvez, necessitem de novos acordos ou até mesmo de um ponto final.

Os anjos avisam: não se desespere caso algo inesperado aconteça, pois esse processo também traz clareza e novas direções. Cultivar a confiança em si mesmo e agir com discernimento será a melhor forma de lidar com as revelações.