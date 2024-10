Fragilidade emocional chega para 3 signos em novembro, diz Tarô

O final de outubro chega carregado de uma atmosfera de introspecção e reflexão, já que a Lua minguante favorece a resolução de pendências e o desapego de emoções desgastantes.

Com Vênus e Saturno em contato, alguns sentimentos podem vir à tona, desafiando nossos limites e nos convidando a reorganizar as relações e o autocuidado. Para três signos, o Tarô traz o alerta: evite a sobrecarga e reserve tempo para recarregar as energias.

Descubra a tríade do zodíaco que deve ficar atenta em relação à fragilidade emocional a seguir, de acordo com as previsões da taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.