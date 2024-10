Chuva de emoções chega para 3 signos em breve, revela Tarô

A seguir, veja as previsões das cartas para Gêmeos, Leão e Libra, de acordo com Tatiana Marinho, taróloga do Astrocentro.

O Dois de Copas está aqui, e isso só pode significar uma coisa: romance à vista! Mas, antes que você fique muito animado, lembre-se de que seus casos de amor duram menos que um story no Instagram.

O Seis de Paus traz o reconhecimento que você sempre quis! Todos estarão aos seus pés até o fim do ano, mas cuidado com o ego inflado. 2025 pode te dar uma rasteira quando você menos esperar se continuar achando que o mundo gira em torno do seu brilho.

O Três de Espadas sugere um pequeno susto relacionado à saúde, talvez algo emocional. Mas fique tranquilo, depois do pânico, você verá que não era nada demais.