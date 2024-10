Ganho inesperado chega para 3 signos na primeira semana de outubro

Outubro nos envolve com a harmonia de Libra e, a partir do dia 22, com a profundidade de Escorpião.

Nesta primeira fase do mês, somos convidados a buscar equilíbrio em todos os aspectos da vida — no trabalho, na rotina diária e na organização financeira. Libra, regido por Vênus, simboliza a beleza, a arte e a estética. Esses temas ganham destaque, favorecendo atividades que celebram o belo e o harmonioso.

Este é um momento propício para focar em acordos e na pacificação de conflitos, com a diplomacia e a ética orientando bons projetos e negociações. Vale a pena investir mais em contatos sociais.