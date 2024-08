Márcia Sensitiva ensina como ganhar mais dinheiro de acordo com o signo

A astrologia ajuda a identificar a maneira com que cada signo do horóscopo lida com as finanças e atrai mais dinheiro. Conversamos com a sensitiva Márcia Fernandes, que revela as características e os pontos que pedem atenção para cada grupo do zodíaco:

Quem nasce sob o signo de Áries precisa dedicar atenção aos bens materiais. Também tem de tomar cuidado com a impulsividade no momento de gastar, além de ser organizado. "Pense em seu futuro; tente guardar mais seu dinheiro", sugere Márcia.

Sempre pensando em novos projetos, o taurino não mantém apenas um propósito de vida, estando sempre aberto a novas possibilidades. "Desta forma, ganha mais dinheiro", diz a sensitiva. Vez ou outra, o nativo de Touro compra peças caras demais — vale ter cuidado para não comprometer o orçamento.