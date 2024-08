Sonhar com traição nem sempre é ruim: veja como interpretar a infidelidade

Sonhar com traição do marido ou esposa

Quando envolve o relacionamento amoroso, também tem a ver com forte dependência emocional (no caso, do par), certa tristeza e ansiedade. Pense muito bem sobre como anda a relação e observe se há sinceridade. Tente conversar mais. É muito provável que um dos lados tenha algo para falar ao outro.

Sonhar com traição de amigo

Se esse é o tema do sonho, trata-se de uma indicação de surpresas no ciclo de amizades. É necessário ter muita atenção e evitar falar da sua vida pessoal para os mais próximos.

Sonhar com traição de namorado ou namorada

Nesse caso, quando a relação ainda está em fase das incertezas, o sonho remete ao medo do sentimento. A pessoa sente como se não merecesse o par. O sonho indica, ainda, autoestima baixa, dificuldade em assumir relacionamentos e ter relações duradouras.