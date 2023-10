E vou te falar que esse trabalho de assistência é sem fins lucrativos, a organização no final fecha num longo prejuízo que se não for financeiro será emocional. Minha amiga, por exemplo, conheceu recentemente um boy com quatro filhos, cada um de uma mulher diferente. Eu acendi um alerta, mas fui logo taxada de desconfiada. Não pense que eu estou criando a versão redpill das feministas, você pode se apaixonar por um homem com quantos filhos você quiser, ele pode até ser calvo e beber campari, definitivamente isto não é problema meu, mas talvez seja interessante levantar alguns questionamentos para entender como ele se relacionou ou se relaciona com cada uma destas mulheres mães dos filhos.

Um cara que nunca se casou, nunca se fixou com ninguém, teve filhos com quatro mulheres diferentes, mesmo que seja um pai presente e pague a pensão direitinho, ainda assim vale levantar a dúvida para a sua própria proteção. Essa minha amiga acreditou que com ela seria diferente, a paixão que os dois sentiam ia se fortalecer diariamente e os dois viveriam felizes para sempre num relacionamento monogâmico.

Resultado: ela está neste instante em casa chorando desesperada, pois descobriu que apesar de terem um acordo de relacionamento fechado o queridão esqueceu de comunicar que o acordo era só para ela e não para ele que estava se relacionando com outra mulher ao mesmo tempo.

Somos mulheres tão bem informadas, estudadas, inteligentes, mas ainda assim caímos nesses papos. Entramos em relacionamentos com homens que deixaram muito evidente que não querem ter responsabilidade afetiva e ainda assim nós nos jogamos de cabeça na piscina de problemas.

É a mesma coisa que começar um relacionamento com um alcoólatra e acreditar que vai salvá-lo do vício e desviá-lo do bar para a igreja. Não, alcoolismo é problema de saúde, ele precisa de profissionais habilitados para o tratamento e não de uma co-dependente. Começar o relacionamento com um mulherengo e ter certeza que você vai dar a chave de pernas que ele precisava para encontrar a paz e a plenitude de transar eternamente com a mesma mulher. Conhecer um boy que não paga pensão pros filhos do casamento anterior e querer ter um filho com ele. Amada, talvez você precise ser tão generosa com você quanto você é com os homens com quem se relaciona.

Outro dia ouvi de uma colega de trabalho que o filho lindo dela fora mulherengo, traía todas as namoradas, não podia ver um rabo de saia que se perdia e adorava passar as noites de fim de semana no bar. Segundo ela, a atual esposa tinha dado um jeito nele. Depois que os dois tiveram um filho, o cara mudou. Vai para a igreja, é um pai presente e um filho amoroso. Eu achei que falta algum capítulo nessa história, mas para além do orgulho da sogra desta esposa salvadora eu fiquei imaginando o quanto esta mulher não sofreu num trabalho árduo de ter que dar um jeito no companheiro. Fiquei imaginando o quanto não deve pesar nas costas dela a desconfiança de que em algum momento o tormento da traição poderá voltar.