8 grandes mentiras que as mulheres contam para si mesmas ao longo da vida

É normal abrir mão de mim para agradar o outro

Em um relacionamento, muitas vezes nos deparamos com a ideia de que é normal, para nós mulheres, abrir mão de quem somos em prol do parceiro, como se fosse uma espécie de sacrifício necessário. No entanto, amada, essa mentalidade está ultrapassada. Relacionamentos saudáveis são construídos com respeito mútuo e aceitação, onde ambos têm espaço para crescer e se desenvolver individualmente. É fundamental entender que compromisso não significa abrir mão da própria identidade ou independência, mas sim encontrar um equilíbrio que permita o crescimento pessoal de cada um dentro da relação.

Ligue o alerta em relacionamentos onde essa entrega é cobrada de você o tempo todo, você pode estar sendo vítima de um relacionamento abusivo.

As mulheres são naturalmente mais aptas para cuidar da casa e da família

É sério isso? Você realmente já pensou isso? Eu já acreditei nessa mentira e sabe o que eu me tornei? Uma mulher sobrecarregada e prestes a ter um burnout. Este estereótipo perpetua a divisão desigual do trabalho doméstico, limitando as nossas oportunidades de crescimento pessoal. Qualquer ser humano é apto e deve cuidar da casa e da família.

Mulheres são mais hábeis em fazer várias tarefas ao mesmo tempo do que homens

Essa aqui tem até pesquisa científica que comprova a habilidade mágica das mulheres em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu, sinceramente, só quero ter cérebro de homem, porque ser toda trabalhada na habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo me deixou, ansiosa, esgotada e depressiva. Já pensou que a gente sempre dá conta de tudo justamente porque eles não dão conta de quase nada?