A pressão estética invade meu trabalho: tenho angústia de provar roupas

Você já se viu diante da pressão estética no ambiente de trabalho? Já se sentiu cobrada no trabalho pelo seu peso, pela maneira como você se veste ou se maquia? Talvez você não tenha percebido, mas a cobrança por um padrão de beleza pode invadir até a sua vida profissional.

De acordo com um estudo realizado pela marca The Body Shop em colaboração com o Instituto Plano de Menina, cerca de 40% das mulheres entrevistadas sentem que perderam oportunidades profissionais devido à sua aparência. Isso me leva a questionar: quantas vezes você já se sentiu julgada ou limitada no trabalho por não se enquadrar em certos padrões?

Eu já me senti inúmeras vezes, e passei a minha vida toda tentando superar essa cobrança. Ainda hoje, como apresentadora de televisão, o momento mais angustiante, para mim, é a prova de roupa. Ainda que na TV onde trabalho a minha figurinista Cida de Souza nunca tenha me pressionado esteticamente, encontrar uma roupa que vista uma mulher de manequim 46/48 como eu neste Brasil de meu Deus é uma tarefa árdua. O veste e desveste roupas que não me servem me traz uma sensação de insuficiência muito grande e me faz, por vezes, acreditar que é o meu corpo que está errado e não as modelagens.