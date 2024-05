Cobertura jornalística equivocada gera preconceito com famílias adotantes

Destacar que uma pessoa é adotiva em contextos negativos perpetua um estigma que já é carregado de preconceito. A adoção é uma forma legítima de formação familiar e, ao ressaltar o status de adoção em um crime, a mídia inadvertidamente sugere uma ligação entre adoção e comportamento desviante.

Esse tipo de cobertura sensacionalista pode reforçar estereótipos e aumentar o preconceito contra famílias adotivas e crianças e adolescentes adotadas ou à espera de adoção.

Neste caso em específico, o fato de o adolescente ser adotado não tem relevância direta para o crime cometido. Crimes são atos individuais e complexos, influenciados por uma variedade de fatores psicológicos e sociais.

Nós, jornalistas, precisamos ter uma responsabilidade ética de relatar fatos sem alimentar preconceitos. Exemplos de boas práticas incluem reportagens que tratam os indivíduos de maneira igualitária.

Eu, além de jornalista, sou mãe por adoção e sou humana. Evidente que fiquei estarrecida e chateada com este crime bárbaro que estampou os jornais, mas como mãe por adoção eu senti ansiedade e medo com os comentários e argumentos que li a respeito do fato do jovem ter sido adotado.

É importante lembrar que termos como "adotivo" devem ser usados com sensibilidade. Eles têm lugar em reportagens que discutem a adoção em si, sua importância e desafios, mas não em casos em que sua menção é irrelevante e prejudicial. A adoção deve ser celebrada como uma forma de criar laços familiares e não como um detalhe a ser explorado negativamente em contextos criminais.