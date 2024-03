Apresentei um evento da ONU e quero mais mulheres pretas nesse espaço

Fiz parte da maior reunião internacional sobre questões dos direitos das mulheres e igualdade de gênero no mundo. Estou falando da 68ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), que aconteceu na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e reuniu lideranças femininas de diferentes países.

Preta, periférica e também internacional. O convite para participação veio do Pacto Global da ONU Rede Brasil, que levou cerca de 150 participantes e contou com nomes como a socióloga e primeira-dama do Brasil Janja da Silva, a deputada federal Benedita da Silva, a ministra das Mulheres do Brasil Cida Gonçalves e outras lideranças empresariais, representantes da sociedade civil, membros da imprensa, autoridades da ONU e autoridades governamentais.

Meu papel foi anunciar, ao lado de Maite Schneider, as empresas com práticas vencedoras na área de Direitos Humanos e Trabalho em um evento paralelo dentro da Comissão, organizado pela Rede Brasil, que teve como missão debater a importância do comprometimento das empresas na defesa dos direitos humanos das mulheres e meninas.