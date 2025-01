Péricles reúne amigos em show em SP; 'Ele é a realeza', diz Thiaguinho

O que começou como um despretensioso disco ao vivo, o Pagode do Pericão virou um projeto querido entre os fãs do pagode — e continua a render frutos. O mais recente aconteceu no último final de semana, durante o aniversário da cidade de São Paulo, quando Péricles reuniu um punhado de bambas no Pavilhão do Anhembi.

Desde 2019, quando lançou o primeiro álbum, "Pagode do Pericão", Péricles vem percorrendo o Brasil com o projeto, via de regra trazendo amigos à reboque. No show do último dia 25, que rendeu gravação de DVD, o sambista dividiu o palco com Thiaguinho, Seu Jorge e Maria Rita. Teve ainda Xanddy Harmonia, responsável por abrir os trabalhos.