A ciranda de Lia de Itamaracá: 'Eu desejava estar no Rock in Rio'

Patrimônio vivo do Estado do Pernambuco, Lia de Itamaracá parece estar em todos os lugares. Aos 81 anos, a rainha da ciranda segue firme em uma agenda concorridíssima, espalhando sua música e história pelos mais diferentes palcos no Brasil e Exterior.

"Eu comecei a me interessar pela música com 12 anos de idade. Com 19 anos para 20, assumi a responsabilidade de cantar", contou, em entrevista ao TOCA, antes da apresentação que a cantora fez com as Pastoras do Rosário, na Casa Natura, no final do ano passado.

Mas, para seguir carreira, precisou buscar inspiração fora do berço que era a Ilha da Itamaracá, tombada como patrimônio histórico de Pernambuco. "Eu ia ver ciranda no Pátio de São Pedro. São Pedro era o foco da ciranda", explica, referindo-se à tradicional igreja de Recife. "Eu ia para lá pra ver como era o andamento dos mestres, porque tem muito mestre lá, né? Eu ia pra ver como era o andamento deles. Aí eu disse: vou entrar por aqui."