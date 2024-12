Leo Santana volta às origens em álbum de pagode baiano: 'É a minha verdade'

Leo Santana, 36, é um cara grande — tanto na altura quanto na capacidade de se dedicar a vários projetos simultaneamente. Com a aproximação do Carnaval, época mais agitada para o artista, ele divulga a última parte do trabalho audiovisual "Leo & Elas", faz as malas para zarpar no Navio do GG e prepara o Baila da Santinha, tradicional ensaio de verão que o músico promove em Salvador (BA).

A lista de projetos está prestes a ganhar mais um item: o álbum "Tem paggodeiro aí?", que será lançado na noite desta terça-feira (16). Esse, porém, não é um trabalho qualquer. Nele, Leo Santana se reencontra com a sonoridade em que começou a carreira artística — e até hoje embala as confraternizações na casa do baiano. "Essa é a minha verdade", resume.

Palavra pagodeiro ganhou um duplo G no nome do álbum em referência ao próprio Leo Santana. O músico é conhecido como GG da Bahia em razão de seus dois metros de altura.