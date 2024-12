Léo Santana sobre morte súbita do pai: 'Tentava massagear o peito dele'

Léo Santana, 36, falou sobre a morte súbita do pai durante da pandemia de Covid-19, em 2020.

O que aconteceu

No programa "Conversa com Bial" de sexta-feira (6), Léo relembrou os acontecimentos da morte de Lourival, seu pai, que morreu de infarto fulminante. Segundo o GG da Bahia, sua esposa Lore Improta, 31, foi quem recebeu a notícia de suas irmãs e mãe. "Lembro que pedi Lore para dirigir e dentro do carro pensava comigo mesmo: chegando lá, ele vai acordar, ele vai ouvir minha voz, ele vai acordar, porque era o sonho dele de vida ter um menino", relembra.

Bial questiona se o cantor acreditava que faria um milagre 'ressuscitando' o pai. "Exato! Minha mãe e minha irmã tinham falado que ele não estava reagindo", responde. Ele recorda sua atitude ao chegar na casa dos pais: