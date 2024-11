Festival de Verão 2025 terá Natiruts, sertanejo e homenagem ao axé

Já Luiz Caldas e Saulo levam ao palco uma nova versão do aclamado projeto de voz e violão, agora com banda completa.

Pela primeira vez, o sertanejo ganha destaque no festival com o encontro de Jão e Gustavo Mioto, e se expande para novos territórios com o show de Ana Castela, que convida Xamã para uma fusão ousada entre suas raízes e o trap.

O grupo de pagode Só Pra Contrariar, por sua vez, recebe no palco a poderosa voz de Alcione, e a batida do reggae será representada com grande destaque pelo Natiruts, que chega à fase final da sua última turnê, celebrando mais de 30 anos de trajetória. A banda promete se despedir do público baiano com a apresentação.

O BaianaSystem volta ao festival promovendo mais um encontro, desta vez com a participação dos fundadores do Planet Hemp, Marcelo D2 e BNegão. Ludmilla também retorna ao palco do festival.