Como o Luau MTV, que volta após 12 anos, 'selou' amizade de Falcão e L7NNON

Os artistas já se conheciam —L7NNON faz uma participação no novo álbum do Falcão, que estreia na próxima sexta-feira (13)— mas sentem que estarem ali, juntos, firmou a amizade. "Eu acho que a gente reforçou o que estávamos começando a sentir pelo outro, de confiança, porque é difícil, né, mano? Eu sou um cara mais novo, ele é um cara que já está há mais tempo na estrada. Tem pessoas com quem você vai criar uma afinidade e depois tu vai descobrir que a pessoa não merece tanto minha consideração assim", explica o rapper.

E aí esse trabalho selou. Toda a expectativa que estava sendo criada na minha visão e na dele, acho que a gente surpreendeu aqui. Ficando até três horas da manhã conversando. L7NNON

Questionados sobre o que têm em comum, um emendou na resposta do outro. Falcão disse: "Eu pego mais onda que ele. As manobras de skate, eu inventei umas que ele não sabe fazer". L7NNON respondeu: "Eu tenho mais clássicos que ele". "Ele tem o cabelo que eu tinha quando era mais novo", brincou o ex-Rappa. "Ele tem o cabelo que eu vou ter daqui a uns anos", riu L7NNON.

O setlist é um mix dos sucessos dos dois, incluindo hits do Rappa, como "Pescador de Ilusões" e "Anjos". Sobre essa parte, Falcão exaltou Daniel Ganjaman, diretor musical do projeto. "Ele pediu para L7NNON escolher as que ele estava a fim de tocar, para eu escolher as que eu estava a fim de tocar. Nesse bem-bolado, ele fez um arranjo legal para deixar a gente à vontade para montar a história".

Luau MTV: Marcelo Falcão Imagem: Divulgação/MTV

Assim, se concretiza outro objetivo do Luau: criar um novo produto e fazer história. "No final das contas, é um pouco isso que a gente sempre quer. Estamos pegando quem não tem um trabalho junto e falando: 'olha, o que você acha disso daqui?', e se cria uma coisa nova", comemora Carlomagno.