Um show de merda: a banda de metal que ganha a vida cantando sobre cocô

O som da banda é conhecido como goregrind, uma perna do grindcore. No caso deles, costuma-se chamar de gore'n'roll, por causa dos riffs e batidas mais simples - com muitos samples com sons de pum e evacuações.

Mas o que chama atenção mesmo são os vocais de Maty, algo que soa como um porco. No mundo do metal, é o pig squeal - mas o de Maty não tem igual, por soar como um ronco mesmo. Questionado por um fã em como ele canta assim, o checo respondeu sem cerimônias: "A voz vem da garganta... E do cu".

Estreia em São Paulo: unicórnio, bexigas e muita dança

O primeiro de dois shows em São Paulo foi no La Iglesia Borratxeria, na zona oeste de São Paulo - o segundo é hoje no Hangar 110, com ingressos esgotados. E quase a estreia foi um show de horror, afinal, a vizinhança ficou sem luz pelas chuvas na capital paulista e só com a chegada de um gerador o evento começou, com mais de duas horas de atraso.

Sob o olhar de João Gordo, do Ratos de Porão, velho amigo dos checos, o quarteto foi ao palco com seus tradicionais macacões de proteção. E, apesar do papo de cocô e o som pesado, a banda é introduzida com clássicos da disco music, como a música dos Caça-Fantasmas, e faz o que qualquer deve fazer num palco: se diverte.