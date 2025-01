De kombi, Test ruma ao show 1.000 levando seu grindcore das ruas ao Japão

"Ela chegou 0 km e hoje está com mais de 350 mil km rodados", conta o guitarrista e vocalista, que não é quem mexe na parte mecânica. "Ela tem que passar por revisões constantes pra que tudo dê certo. Nós fizemos inúmeras turnês com a kombi, incluindo 3 com o Deaf Kids."

A banda Test, formada por João e Barata Imagem: Júnior Silva/Divulgação

Grindcore nômade

Desde 2010, o João e Barata lançaram quatro álbuns com o Test e mais uma extensa discografia de EPs, ao vivos e, principalmente splits, mostrando o gosto que têm pelas parcerias, como a com o Deaf Kids, com quem se apresentam no Sesc Pompeia, em São Paulo, na sexta-feira.

O jeito nômade do Test levar o experimentalismo do seu grindcore - um dos estilos mais extremos da música pesada, misturando metal e hardcore - continua até hoje. Mal começou 2025, e os planos são de atravessar o globo. Neste meio-tempo, vai dar pra comemorar o milésimo show da banda, marca notável para qualquer grupo. No momento, foram 966 apresentações.