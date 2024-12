Dupla Yori usa 'match' de amizade e vozes na semifinal do reality

Dos experimentos nasceu a primeira canção, o single "Anáguas", em 2023. A música botou a dupla na estrada, se apresentando na Expo Favela, no BC Jazz Fest em Balneário Camboriú e, mais recentemente, no Festival Satyrianas.

Este ano veio o primeiro EP, "Superfície Lisa e Muito Polida", com quatro faixas que trazem as vozes da dupla como principais instrumentos - responsáveis por franquear o sucesso do duo no primeiro reality musical voltado para as redes sociais.

"Nossa potência é super real", comenta Nego. "Nós, artistas independentes que não estão em nenhuma 'label', achamos que nosso sonho é irrelevante. Mas ele não é. E a gente estar aqui é a prova disso".



Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. Os novos episódios estão no ar às terças e quintas, às 18h.