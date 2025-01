Superafim estreia "Sorry", desculpa tragicômica na forma de single

Com uma trajetória que passa pela produção dos três primeiros discos do CSS e colaborações com artistas como Kylie Minogue e SIA, Adriano soma sua bagagem ao talento multifacetado de Clara, que já trabalhou com grandes nomes da música e compôs "Superafim", um dos maiores sucessos do CSS nos anos 2000.

O single "Sorry" já está disponível nas plataformas digitais.